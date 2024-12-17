Мама Косторной: «Я пыталась отговорить ее от перехода к Плющенко. Лучший тренер для Алены – это Тутберидзе»

Мать Алены Косторной заявила, что отговаривала ее от перехода к Евгению Плющенко.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В июле того же года она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в марте 2021-го вернулась к прежнему тренеру.

«Я как могла пыталась ее отговорить от перехода к Евгению Викторовичу. Ничего против Евгения Викторовича не имею, прекрасный человек, прекрасный тренер, прекрасный спортсмен, но для Алены лучший тренер – это Этери Георгиевна», – рассказала мать фигуристки Татьяна Косторная в фильме «Параллельное вращение» на канале Winline.

Сейчас Алена выступает в парном катании с Георгием Куницей и тренируется под руководством Сергея Рослякова.