Лакерник о том, повлияет ли бан Валиевой на возможность Тутберидзе поехать на отбор: «Давайте повременим, но вопрос правильный»

Лакерник предложил задать вопрос о допуске тренеров, связанных с допинг-кейсами.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

– Сейчас отбывает дисквалификацию Камила Валиева, ее тренер – Этери Тутберидзе. Может ли Этери Георгиевна в качестве вспомогательного персонала поехать, если ее воспитанников допустят до отборочных соревнований в Пекине?

– Давайте повременим, но вопрос правильный. Нужно внимательно прочесть то, что написано. Есть вопросы, а есть их интерпретация. Вопрос поставлен, правильно поставлен. Повторюсь, нужно изучить. И, может быть, зададим вопрос ISU: что это значит?

– Вы говорите, что зададим вопрос. Вы готовы принять участие в обсуждениях?

– Во‑первых, в какой позиции? Я готов принимать участие в любых обсуждениях, куда меня позовут. Но кто меня позовет на обсуждение таких вопросов? Это зависит не от меня, я сейчас лицо без полномочий. Если меня позовут – я буду участвовать, – сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много