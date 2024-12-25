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Худайбердиева об ипотеке: «Я протянула и проворотила носом, когда ставка была 8% в 2023-м, думая, что это много. В итоге взяла в два раза больше»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась о высоких процентах по ипотеке.

– Вы писали в колонках, что два дня после соревнований часов сорок пребываете «практически в невменозе». Будет ли немного времени после чемпионата России, чтобы отдохнуть перед новогодними шоу?

– Я в шоковом состоянии. Сейчас откатали два шоу, ночью едем в Новосибирск. Очень тяжело, правда.

Но процентная ставка по ипотеке сама себя не окупит. К сожалению, I have to pay my bills (мне нужно платить по счетам – Спортс’’). Я бы очень хотела уехать в пансионат или санаторий на неделю. Читать книги, спать и никого не видеть.

– Вы несколько раз поднимали тему ипотеки, но не рассказывали, купили ли уже себе квартиру.

– В этом году. Я протянула и проворотила носом, когда ставка была 8% в 2023-м, думая, что это много. В итоге взяла в два раза больше. Мне чуть не повезло, ведь под семейные льготы я не прохожу.

Мой папа обеспечил меня жильем, но все равно приходится снимать квартиру, потому что в Москве огромные расстояния и из Мытищ добираться по утрам на работу – самоубийство. Лучше работать и зарабатывать на максимум, когда ты молодой и без семьи. Встать на ноги, что ли. <...>

– Сколько вам примерно нужно денег для комфортной жизни?

– Предательски много. Одна только квартира в 30 минутах от ледового дворца обходится в 135 тысяч рублей. Рынок очень вырос, но в том году я снимала, например, за 90 тысяч рублей. К сожалению, дешевле 50 тысяч в Москве не найти квартиру. Для меня важно, чтобы на тренировки я добиралась меньше чем за час, а все, что дешевле, – это очень далеко от арены.

Платеж по ипотеке, оплата коммунальных услуг своей квартиры в Мытищах, платеж по кредиту… Шучу, что каждое первое число месяца я только открыла глаза в кровати, а уже должна денег.

Я поняла, что могу жить на любой бюджет. Я с удовольствием езжу на метро и электробусах, благо в Москве сейчас потрясающий общественный транспорт. Могу есть только в ресторанах и с тем же успехом приехать обедать к папе на работу в столовую «У Мадины». Я подстраиваюсь под условия жизни и делаю ее комфортнее по возможности, – сказала чемпионка России-2022/23 в танцах на льду Худайбердиева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
танцы на льду
logoсборная России
logoЕлизавета Худайбердиева
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