Сихарулидзе о Петросян: «Она впереди планеты всей в плане сложности программ, но не забывает о непрыжковых элементах. Мне кажется, такое катание хотят видеть руководители ISU и судьи»
Антон Сихарулидзе считает Аделию Петросян уникальной фигуристкой в плане баланса.
Ранее 17-летняя Петросян выиграла второй подряд чемпионат России по фигурному катанию.
«Безусловно, Петросян сегодня впереди планеты всей в плане сложности программ, но она не забывает и о непрыжковых элементах. Мне кажется, что именно такое катание хотят видеть руководители ISU и судьи международных соревнований.
На сегодняшний день Аделия – уникальная фигуристка по сбалансированности своего катания», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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