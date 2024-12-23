Сихарулидзе о допуске россиян: «Не стоит предаваться шапкозакидательским настроениям, мол, придем – и всех разорвем»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«Нужно совершенно спокойно, с достоинством воспринимать ситуацию, при которой мы будем выступать в нейтральном статусе, и смотреть, где мы находимся.
Не стоит предаваться шапкозакидательским настроениям, мол, придем – и всех разорвем. Фигурное катание во всем мире сейчас не стоит на месте.
Не соглашусь с теми экспертами, которые утверждают: вы нас только допустите на международные соревнования – и у России не будет соперников. Это не так. Добывать победы придется в тяжелейшей борьбе», – сказал и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий