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Сихарулидзе о допуске россиян: «Не стоит предаваться шапкозакидательским настроениям, мол, придем – и всех разорвем»

Сихарулидзе призвал с достоинством воспринимать нейтральный статус фигуристов.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Нужно совершенно спокойно, с достоинством воспринимать ситуацию, при которой мы будем выступать в нейтральном статусе, и смотреть, где мы находимся.

Не стоит предаваться шапкозакидательским настроениям, мол, придем – и всех разорвем. Фигурное катание во всем мире сейчас не стоит на месте.

Не соглашусь с теми экспертами, которые утверждают: вы нас только допустите на международные соревнования – и у России не будет соперников. Это не так. Добывать победы придется в тяжелейшей борьбе», – сказал и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
ФФККР
logoАнтон Сихарулидзе
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