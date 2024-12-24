Энберт о допуске россиян: «Уверен, что в будущем условия участия наших спортсменов будут смягчаться и улучшаться»

Александр Энберт считает, что критерии ISU по допуску россиян будут смягчаться.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде фигурного катания будет представлено по одному участнику.

– Ограничения жесткие, критерии допуска жесткие, но главное начать. Уверен, что в будущем условия для участия наших спортсменов будут смягчаться и улучшаться. И на отбор смогут поехать больше спортсменов, чем по одному представителю каждого вида.

Начало положено. Надеюсь, путь от вот этого первого объявления о возможности участвовать в олимпийском отборе до возвращения на мировую арену мы пройдем быстро.

– Вы сами призер Игр [2018 года], где мы выступали как олимпийские атлеты из России. А как относитесь к нейтральному статусу?

– Мое мнение – нужно ехать и выступать. Как вы правильно заметили, уже в Пхенчхане наша команда участвовала в Играх под нейтральным флагом. Но мы представляли Россию и все об этом знали. И за нас болели наши соотечественники. Это было очень приятно.

И сборная по хоккею играла в нейтральном статусе, а вся страна болела. И думаю, что гол Кирилла Капризова на последних минутах не потерял красоты от того, что сборная была в свитерах олимпийских атлетов из России.

Спорт остается спортом. Дело спортсменов – показывать максимальные результаты на пределе своих возможностей, преодолевать себя, а все остальное дело – организаторов, олимпийских комитетов, международных федераций.

Спортсмены, конечно, должны выступать, показывать, чего достигли на тренировках, побеждать в конкурентной борьбе. Поэтому я рад, что появляется возможность выступать на международной арене, пусть пока и с большими и, на мой взгляд, несправедливыми ограничениями.

Аделия Петросян и парники Анастасия Мишина – Александр Галлямов могут хоть сейчас побеждать на международных турнирах, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт .