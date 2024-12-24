Косторная о тренировках у Плющенко: «Мне дали свободу, к которой я была не готова. Я привыкла к тому, что либо ты делаешь, либо тебе жопа»
Алена Косторная высказалась о переходе в академию Евгения Плющенко.
Фигуристка перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе летом 2020 года. В марте 2021-го она вернулась к Тутберидзе.
«Мне дали свободу, к которой я была не готова. Мне дали свободу выбора, к которой я не привыкла. Я не умела отвечать за нее. Я привыкла к тому, что либо ты делаешь, либо тебе жопа», – сказала Косторная в фильме «Параллельное вращение».
Документалка о Косторной: зачем ушла от Этери, что разочаровало в фигурке и чем бесит Куница
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Winline
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем