Косторная о тренировках у Плющенко: «Мне дали свободу, к которой я была не готова. Я привыкла к тому, что либо ты делаешь, либо тебе жопа»

Алена Косторная высказалась о переходе в академию Евгения Плющенко.

Фигуристка перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе летом 2020 года. В марте 2021-го она вернулась к Тутберидзе.

«Мне дали свободу, к которой я была не готова. Мне дали свободу выбора, к которой я не привыкла. Я не умела отвечать за нее. Я привыкла к тому, что либо ты делаешь, либо тебе жопа», – сказала Косторная в фильме «Параллельное вращение».

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