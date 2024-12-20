Елизавета Туктамышева: «На ЧР-2020 был хороший шанс попробовать четверной. Терять нечего – было трио Трусова – Щербакова – Косторная»

Елизавета Туктамышева вспомнила, как зашла на четверной тулуп впервые в карьере.

«В сезоне-2019/20 я единственный раз решилась прыгнуть четверной тулуп в соревновательном прокате.

Все просто. Тогда было легендарное трио Трусова – Щербакова – Косторная, я понимала, что выше их не окажусь при хорошем прокате Саши, Ани и Алены . В том сезоне я как раз выучила тулуп, и мы с тренерами подумали, что терять нечего. Четвертое место было за мной – те, кто оказался ниже, не прыгали ультра-си, так что у меня был запас прочности.

Это был хороший шанс, чтобы попробовать четверной. Терять было нечего. Ведь Саша и Аня – с четверными, Алена – с прекрасным катанием и тройными акселями. По ходу сезона было понятно, что даже при моем идеальном прокате я, скорее всего, буду четвертой.

Прыгать четверной в прокате – очень сложно, поэтому дальше мы отказались от этой идеи. Я не смогла довести его до стабильного исполнения из-за того, что начался ковид. А когда стартовал сезон, в котором реально было побороться за поездку на чемпионат мира, мы решили обойтись без экспериментов.

В Красноярске я безумно волновалась, потому что для меня четверной – это большой стресс. Почему я стабильно прыгала тройной аксель? Потому что я его досконально анализировала, несколько лет над ним кропотливо работала. Чтобы исполнять прыжок на соревнованиях, мне необходимо понимать его полностью: как он делается, на что сделать акцент. Нужно время, чтобы я наработала свои действия от начала до конца элемента. Мне очень сложно катать, если я понимаю, что не все контролирую.

А над четверным я работала не так много времени. Я заходила в этот прыжок как в бездну – вообще не было контроля. Ситуацию усугубляли нервы – когда все тело зажато, задача усложняется в разы. Я делала четверной только находясь в топ-форме и когда находилась в свободном, но тонусном состоянии.

На чемпионате России такого не было – я переживала, нервничала из-за того, что впервые попробую четверной на соревнованиях. На тренировках там я делала очень много ошибок, бабочек, был небольшой процент исполнения.

Но мы с тренерами все равно хотели пойти на этот риск, потому что стремились перебороть себя. Если бы не ковид, возможно, я бы добила четверной, потому что не было бы такого долгого перерыва.

Но я рада, что попробовала», – написала Туктамышева в своем блоге на Спортс ’’.

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