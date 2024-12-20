Сихарулидзе об отборе к квалификационному турниру: «Мы обсудим это с нашими ребятами, тренерами и примем совместное решение»

Сихарулидзе высказался об участии российских фигуристов в Олимпийских играх.

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе и гендиректор организации Александр Коган в эфире Первого канала ответили на вопросы о допуске россиян к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026 в Милане.

– По какому турниру будет проходить отбор на квалификационные соревнования?

Сихарулидзе: Я думаю, мы обязательно это обсудим с нашими ребятами, тренерами, внутри федерации, и всем дадим знать, как будет проходить отбор, потому что новость свежая. Мы должны внимательно это изучить и принять совместное решение.

Коган: Новость, естественно, пришла из Международного союза конькобежцев. И мы, конечно, благодарные международной федерации, потому что это первая международная зимняя федерация, которая приняла решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года.