Яметова о допуске россиян к олимпийскому отбору: «Рада этой новости. Думаю, поедет Аделия Петросян»

Фигуристка Яметова считает, что на олимпийский отбор поедет Аделия Петросян.

Аделия Петросян победила на чемпионате России в Омске, Вероника Яметова стала седьмой.

– За международными соревнованиями сейчас следите?

– Пристально не слежу, могу посмотреть выступления некоторых спортсменов в повторе. Видела выступления Каори Сакамото, Ильи Малинина и еще некоторых спортсменов, которые сейчас на лидирующих позициях.

– ISU допустила россиян до отбора на Олимпийские игры. Первая ваша мысль, когда вы узнали эту новость.

– Об этом говорили очень давно и долго. Я рада этой новости. Все же на отбор, именно на Олимпийские игры, поедет кто-то один. Думаю, это будет Аделия Петросян.

Также шла речь о международных стартах, вернее, об этапах в Канаде, Китае. Может, куда-то можно в перспективе будет ездить. У меня в принципе есть такая возможность, может быть, я смогу туда поехать. Конечно, новости очень радуют, – сказала Яметова.