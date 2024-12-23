Яметова о допуске россиян к олимпийскому отбору: «Рада этой новости. Думаю, поедет Аделия Петросян»
Аделия Петросян победила на чемпионате России в Омске, Вероника Яметова стала седьмой.
– За международными соревнованиями сейчас следите?
– Пристально не слежу, могу посмотреть выступления некоторых спортсменов в повторе. Видела выступления Каори Сакамото, Ильи Малинина и еще некоторых спортсменов, которые сейчас на лидирующих позициях.
– ISU допустила россиян до отбора на Олимпийские игры. Первая ваша мысль, когда вы узнали эту новость.
– Об этом говорили очень давно и долго. Я рада этой новости. Все же на отбор, именно на Олимпийские игры, поедет кто-то один. Думаю, это будет Аделия Петросян.
Также шла речь о международных стартах, вернее, об этапах в Канаде, Китае. Может, куда-то можно в перспективе будет ездить. У меня в принципе есть такая возможность, может быть, я смогу туда поехать. Конечно, новости очень радуют, – сказала Яметова.
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