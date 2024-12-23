Максим Траньков: «В России сейчас действительно большой интерес к фигурному катанию, это не может не радовать»
«Меня прежде всего впечатлила организация чемпионата России в Омске. Это был настоящий праздник спорта. Всем, кто приложил руку к этому турниру, просто браво! Я не видел чего-то более грандиозного с точки зрения зрительского интереса, организации, показа в интернете и на Первом канале. Все было на высочайшем уровне, это то, что меня удивило и поразило.
Могу сказать, что международные соревнования, которые проводились в России, всегда были круче, чем где-либо в мире. На чемпионате России в Омске тоже все было сделано великолепно в этом плане. Прекрасная арена, полные трибуны. Приехали болельщики из многих уголков нашей страны.
В России сейчас действительно большой интерес к фигурному катанию, это не может не радовать тех, кто причастен к этому виду спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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