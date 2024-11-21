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Евгений Семененко: «Сальто на полу делать я умею, исполнял не один раз. Но близкие люди очень просили, чтобы я не делал этого на льду»

Фигурист Евгений Семененко рассказал, будет ли исполнять сальто в программах.

– Гидроблейд Ханю, сальто Сяо Хим Фа, бедуинский прыжок с обратным переворотом Малинина – как относишься к таким фишкам фигуристов, из раза в раз вставляемых ими в свои программы? Как к элементу, подчеркивающему индивидуальность спортсмена, или как к нежеланию придумывать новые фишки для каждой программы? Не планируете с Алексеем Николаевичем (Мишиным) придумать такую постоянную фишку для твоих программ?

– Как правило, такие фишки начинают использовать и другие спортсмены, то же сальто стали делать многие, когда его разрешили в соревновательных программах. Лично мне нравятся такие хореоэлементы, как гидроблейд, кораблики и «ногомах», ха-ха.

Сальто на полу делать я умею, исполнял не один раз. Но близкие мне люди очень просили, чтобы я не делал этого на льду. Я бы, конечно, попробовал, однако Татьяна Николаевна (Мишина) попросила не исполнять.

– Если бы тематикой турнира шоу-программ сделали бы «Прошлое», то есть было бы необходимо вернуться к какой-то своей старой программе, какую бы выбрал?

– Мне кажется, «Фрост» хорошо бы вписался.

– Если бы была возможность попасть в любую вселенную аниме, то какую бы ты выбрал и почему?

– Выберу «Наруто», потому что давно знаком с этой вселенной, мир ниндзя – звучит круто.

– Смотрел ли ты «Евангелион»? Если да, то кто любимый персонаж?

– Пытался смотреть, но не мое. Мне кажется, повлияло то, что там старая графика. Могу сказать, что из последнего смотрел «Синюю тюрьму», аниме про футбол.

– Смотрели ли вы новый фильм «Мастер и Маргарита»? Может ли такое случиться, что вы вернетесь к образу Мастера/Воланда в олимпийском сезоне?

– Новую адаптацию я не смотрел, хотя фильм у меня скачан, в дороге как-нибудь исправлю этот момент. Наш российский сериал я смотрел, понравилось. Сомневаюсь, что вернусь к этому образу, каждый сезон – новые программы. В качестве показательного? Всякое в жизни бывает, – сказал Семененко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
мужское катание
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Татьяна Мишина
кино
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