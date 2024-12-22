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Татьяна Мишина: «Дикиджи победил заслуженно. У Семененко была досадная ошибка в короткой программе, но надо себя проявлять бойцом»

Татьяна Мишина назвала заслуженной победу Дикиджи на чемпионате России.

Ученики Мишиной Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко заняли 2-е и 3-е места соответственно.

«Последняя разминка вышла непредсказуемой, но Влад выиграл заслуженно. Мы очень рады, что наши ребята заняли призовые места. У Жени досадная ошибка была в короткой программе, но надо себя проявлять бойцом.

Глеб к чемпионату России подошел в оптимальной форме и чисто откатал. Я результатом довольна. Не ожидала такое выступление от Кондратюка, он в короткой программе показывал хорошую готовность. То же самое касается и Гуменника и Алиева. Но все результаты заслуженны.

Уровень соревнований достаточно высокий, но сегодня было больше ошибок, чем на этапах Гран-при. Было волнение у всех», – сказала тренер.

Также Мишина высказалась о результатах женского одиночного турнира на ЧР.

«Петросян показала свое лучшее катание сезона, она была выше всех абсолютно. Садкова показала ультра-си – это ей дало много баллов и она заняла второе место. Шла борьба за третье место, наличие короткой программы и четвертной сальхов сохранили Горбачевой третье место.

Фролова и Гущина – большие молодцы. Но на сегодняшний день Аделия – однозначный лидер в одиночном женском фигурном катании. У нее и бойцовский характер, и высокое мастерство. Петросян катается очень артистично и душевно», – приводит слова Мишиной Metaratings.

«Мне казалось, шансов нет, все рухнуло». Чемпионская речь Влада Дикиджи – в его честь переименовали арену

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoчемпионат России
logoВладислав Дикиджи
Дарья Садкова
logoЕвгений Семененко
женское катание
Алина Горбачева
logoАделия Петросян
Татьяна Мишина
logoсборная России
logoГлеб Лутфуллин
мужское катание
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