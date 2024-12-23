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Москвина о допуске фигуристов: «Об эйфории говорить рано. Даже не изучила релиз ISU, который так порадовал публику и спортсменов»

Тамара Москвина пока не ощущает эйфории от допуска наших фигуристов.

ISU допустил российских фигуристов к отбору в Милан-2026 в нейтральном статусе.

– Следите ли вы за тем, что происходит в мировом фигурном катании?

– Конечно, слежу, тем более что информация доступна. Заочно сравнивать уровень международных и всероссийских соревнований достаточно сложно. Спортсмены проявляют себя именно в конкретных стартах.

Нельзя сравнивать соревнования, проводимые в разных странах при разных судейских бригадах. Даже победные баллы не стоит сравнивать, это все достаточно субъективно. Как тренеру мне интересно, как поставлены программы, какие элементы исполняют фигуристы.

– Сейчас в России царит необыкновенная эйфория, связанная с решением ISU допустить наших фигуристов в нейтральном статусе к отбору на Олимпиаду-2026.

– Об эйфории говорить рано. Только вчера был обнародован официальный релиз. Еще никто толком не успел осознать, что произошло, и оценить, каким будет путь наших спортсменов в Милан. Нужно тщательно изучить все нюансы опубликованного документа.

– И.о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе сказал, что при определении кандидатов, которым предстоит добывать именные лицензии, будет учитываться мнение ведущих российских тренеров. У вас оно уже сформировалось?

– Никакого мнения нет. Была полностью сосредоточена на соревнованиях. Даже не изучила релиз ISU, который так порадовал публику и спортсменов, – рассказала Москвина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoISU
logoОлимпиада-2026
logoТамара Москвина
logoАнтон Сихарулидзе
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