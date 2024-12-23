Евгений Плющенко: «Как показал опыт чемпионата России, для Игнатова как минимум не хуже, если у бортика жены нет»

Евгений Плющенко заявил, что Макар Игнатов катается не хуже без присутствия жены.

В частности, тренер ответил на вопрос о том, лучше ли фигуристу кататься в присутствии супруги – Александры Игнатовой (Трусовой). Она поддерживала мужа у бортика во время этапов Гран-при России, но не приехала на чемпионат страны, где Макар занял итоговое шестое место.

«Мы попробовали оба варианта. Выводов пока делать не будем. Могу поделиться собственным опытом. Со мной практически на все соревнования ездила Яна Рудковская. Она всегда жила в другой гостинице, мы не пересекались до старта. Мне было лучше, когда жена была рядом, находилась на трибуне, и я ощущал ее присутствие. На сборах она практически всегда была со мной.

Как показал опыт чемпионата России, для Макара как минимум не хуже, если у бортика жены нет», – отметил Плющенко.

Также Плющенко рассказал, что Игнатову до прихода в его группу не хватало базовой подготовки.

«Игнатов пришел в нашу группу в начале сезона за результатом, что бы там ни говорили различные эксперты. Он пахал на износ. Никого не хочу обидеть, но заложенной на долгие годы «базы» у Макара не было. Он мог хорошо прокатать одну из двух программ, что говорило об отсутствии должной общефизической подготовки. Были проблемы с вращениями. Мы начали над этим работать, но держать планку на протяжении всего сезона не получалось.

Подготовка к турнирам шла волнообразно. В Омске Игнатов выступил достойно. Макар стал кататься более эмоционально, улучшил владение коньком. Понимаю, что нужно работать еще больше, и останавливаться мы не собираемся. Сейчас очень много времени уделяем скольжению и выносливости. Вижу в этом большие резервы», – сказал Плющенко.