«4 месяца ♥️». Трусова поделились совместными фото с Игнатовым

Александра Трусова поделилась совместными фото с Макаром Игнатовым .

Фигуристы поженились 17 августа.

«4 месяца ♥️», – написала в своем телеграм-канале Трусова, которая после свадьбы взяла фамилию супруга.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы. Игнатов – серебряный призер чемпионата России, призер международных соревнований.

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