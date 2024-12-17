«4 месяца ♥️». Трусова поделились совместными фото с Игнатовым
Александра Трусова поделилась совместными фото с Макаром Игнатовым.
Фигуристы поженились 17 августа.
«4 месяца ♥️», – написала в своем телеграм-канале Трусова, которая после свадьбы взяла фамилию супруга.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы. Игнатов – серебряный призер чемпионата России, призер международных соревнований.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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