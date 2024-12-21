«Люблю». Александра Трусова опубликовала фото поцелуя с Макаром Игнатовым

Александра Трусова опубликовала фото поцелуя с мужем Макаром Игнатовым.

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа этого года.

Сегодня в Омске завершился чемпионат России-2025, где Игнатов занял 6-е место.

«Люблю», – написала серебряный призер Олимпиады-2022.