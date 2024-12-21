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«Люблю». Александра Трусова опубликовала фото поцелуя с Макаром Игнатовым

Александра Трусова опубликовала фото поцелуя с мужем Макаром Игнатовым.

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа этого года. 

Сегодня в Омске завершился чемпионат России-2025, где Игнатов занял 6-е место. 

«Люблю», – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Трусовой в телеграме
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