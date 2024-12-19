Железняков о чемпионате России: «У женщин болею за Петросян – она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней. Еще болею за Горбачеву»

Алексей Железняков объяснил, почему болеет за Аделию Петросян и Алину Горбачеву.

20 декабря женщины выступят с короткими программами на чемпионате России в Омске.

«Не думаю, что в нынешнем сезоне есть какая-то интрига. Каждый год фавориты меняются в зависимости от профессионального роста, травм, а кто-то теряет форму. В этом сезоне фавориты в женском и мужском одиночном катании очевидны. Это те ребята, которые сейчас лучше всех выступали на всех отборочных этапах.

На данный момент у мужчин основным фаворитом является Владислав Дикиджи, но как он выступит – это уже неизвестно. У женщин болею за Аделию Петросян . Это моя бывшая ученица, я ее очень уважаю. Она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней.

Еще болею за Алину Горбачеву , которая на данный момент является моей ученицей. Это все мои дети, поэтому не могу за них не болеть», – сказал хореограф Железняков , ранее работавший в группе Этери Тутберидзе.