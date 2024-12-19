Железняков о чемпионате России: «У женщин болею за Петросян – она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней. Еще болею за Горбачеву»
20 декабря женщины выступят с короткими программами на чемпионате России в Омске.
«Не думаю, что в нынешнем сезоне есть какая-то интрига. Каждый год фавориты меняются в зависимости от профессионального роста, травм, а кто-то теряет форму. В этом сезоне фавориты в женском и мужском одиночном катании очевидны. Это те ребята, которые сейчас лучше всех выступали на всех отборочных этапах.
На данный момент у мужчин основным фаворитом является Владислав Дикиджи, но как он выступит – это уже неизвестно. У женщин болею за Аделию Петросян. Это моя бывшая ученица, я ее очень уважаю. Она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней.
Еще болею за Алину Горбачеву, которая на данный момент является моей ученицей. Это все мои дети, поэтому не могу за них не болеть», – сказал хореограф Железняков, ранее работавший в группе Этери Тутберидзе.
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