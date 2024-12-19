  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Железняков о чемпионате России: «У женщин болею за Петросян – она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней. Еще болею за Горбачеву»
3

Железняков о чемпионате России: «У женщин болею за Петросян – она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней. Еще болею за Горбачеву»

Алексей Железняков объяснил, почему болеет за Аделию Петросян и Алину Горбачеву.

20 декабря женщины выступят с короткими программами на чемпионате России в Омске.

«Не думаю, что в нынешнем сезоне есть какая-то интрига. Каждый год фавориты меняются в зависимости от профессионального роста, травм, а кто-то теряет форму. В этом сезоне фавориты в женском и мужском одиночном катании очевидны. Это те ребята, которые сейчас лучше всех выступали на всех отборочных этапах.

На данный момент у мужчин основным фаворитом является Владислав Дикиджи, но как он выступит – это уже неизвестно. У женщин болею за Аделию Петросян. Это моя бывшая ученица, я ее очень уважаю. Она очень усидчивая, работящая, без звездных болезней.

Еще болею за Алину Горбачеву, которая на данный момент является моей ученицей. Это все мои дети, поэтому не могу за них не болеть», – сказал хореограф Железняков, ранее работавший в группе Этери Тутберидзе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РБК Спорт
logoАлексей Железняков
logoАделия Петросян
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
Алина Горбачева
мужское катание
женское катание
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Худайбердиева о конкуренции в танцах: «Плотность результатов говорит об уровне. Это добавляет больше адреналина, держит в ежовых рукавицах»
10 минут назад
Софья Титова выиграла соревнования юниорок на чемпионате Армении с отрывом более 35 баллов от второго места
320 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Дикиджи, Семененко, Гуменник, Кондратюк, Угожаев выступят с короткими программами
46937 минут назадLive
Максим Траньков: «Чемпионат России в мужском катании будет очень интересным. Это самое сильное поколение»
2сегодня, 11:51
Козловский о произвольной программе: «Не думаю, что будет необычный перфоманс от Бойковой. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате»
29сегодня, 11:43
Бойкова о падении с выброса: «Я была просто в шоке. Приземлилась, почувствовала лед под ногами, думаю: хорошо, раскрываемся. И через какой-то момент я уже на попе»
24сегодня, 11:40
«Очень волнительный старт для всех спортсменов. Перелет, джетлаг – все уже за нас сказали». Мишина и Галлямов о чемпионате России
2сегодня, 11:30
Дмитрий Евгеньев: «Судьи решили нас немного отрезвить, но ничего страшного. Трибуны кричали после наших оценок, зрителя не обманешь»
52сегодня, 11:26
Осокина о падении с тройного тулупа: «Ошибка, которая стоит слишком дорого. В нужное время в нужном месте не сделала то, что было надо»
4сегодня, 11:21
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 3-и
1067сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь». Хабибуллина и Княжук о подготовке к чемпионату России, где они идут вторыми
2сегодня, 11:12
Иван Букин: «Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Между этапом в Москве и чемпионатом России немного поменяли музыку»
сегодня, 11:00
«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»
сегодня, 10:02
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
610 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
10 декабря, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Рекомендуем