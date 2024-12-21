Владислав Дикиджи: «О допуске россиян узнал из телеграма. Немножко был в шоке, но минут через 10 забыл»
Дикиджи отреагировал на допуск россиян к отбору на Олимпиаду в Милане.
Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификации на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе. Об этом стало известно во время второго дня чемпионата России по фигурному катанию в Омске.
«Новость узнал из телеграма. Немножко был в шоке, но минут через 10 забыл. Это не повлияло на мое выступление», — сказал чемпион России 2025 года по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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