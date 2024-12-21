Алина Горбачева: «Когда вышла со льда, была очень огорчена, не надеялась на медаль. Слезы расстройства превратились в слезы радости, когда увидела оценки»
Фигуристка Горбачева рассказала, что после произвольной не надеялась на медаль ЧР.
Алина Горбачева стала бронзовым призером чемпионата России в Омске.
– Спасибо Омску, болельщикам за поддержку. Благодарю тренеров, которые всегда рядом, в горе и в радости помогают. Буду работать над улучшением результатов. Очень рада бронзе, это первая медаль взрослого чемпионата России для меня.
– Победила с разницей в две сотых, у тебя был разброс эмоций. Что чувствовала?
– Бурю эмоций. Когда вышла со льда, была очень огорчена, что не все получилось, не надеялась на медаль. Слезы расстройства превратились в слезы радости, когда увидела оценки. Была в полном шоке!
– Как встретишь Новый год?
– Хочется на море отдохнуть, набраться сил, чтобы заряженной вернуться к работе, – сказала Горбачева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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