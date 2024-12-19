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Инна Гончаренко: «Я фанат Кондратюка, его харизмы, способности вытаскивать элементы, на которых любой другой упал бы, а он выстоит»

Тренер Инна Гончаренко назвала себя фанатом фигуриста Марка Кондратюка.

Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России в Омске (105,04 балла), второе место занимает Петр Гуменник (102,65), третьим идет Глеб Лутфуллин (97,85).

«И удивительно, и приятно, что наши мужчины показывают такую уникальную борьбу, в которой мы и сопереживаем им, и радуемся. Но я все-таки в большей степени радуюсь, потому что сопереживать пока рано – это была только короткая программа. А она, как говорят, «жеребьевка произвольной», все еще впереди. Очень приятно, что наши ребята сейчас борются не только за элементы, но и за яркие программы, за их целостность.

Я фанат Кондратюка, его харизмы, способности вытаскивать элементы, на которых любой другой упал бы, а он выстоит. И сегодня он показал нам очень интересную, оригинальную, яркую программу.

Гуменник был совершенно потрясающим – красота, образ, индивидуальность, прекрасное катание, и все это помимо прыжковых элементов. А прыгать стали все. И вот теперь пошла борьба за целостность, за красоту, за зрелищность. А зрелище они нам дарят по-настоящему предпраздничное, поднимают всем настроение.

Добавил плюс в хорошее настроение и Глеб Лутфуллин – откатал программу, появились нерв и настроение, которые хотелось от него видеть, помимо прыжков.

Завершилась только короткая программа, а эмоции зашкаливают. Диму Алиева поздравляю с юбилейным, десятым чемпионатом России. Радует, что у нас в мужском одиночном катании есть не просто долгожители, а фигуристы, которые так катаются. После его программы «О, море, море» действительно испытываешь тот первый восторг, когда видишь море после долгого расставания. И после его проката снова захотелось на море. Молодец, Дима.

Жеребьевка на произвольную программу определена, и всем нашим одиночникам желаю хорошей борьбы. В том числе и Евгению Семененко, который уже не раз доказывал, как он может подниматься на вершину даже в самой сложной ситуации. И Даниилу Самсонову, который, несмотря на недавнюю травму, вышел и сделал все, что смог, показал характер.

И, конечно, дебютанту [Михаилу] Терновскому, который завершал выступление мужчин. Ни рейтинга, ни опыта, но фигурист вышел и сделал свое дело, а это самое главное. Удачи всем ребятам, шанс есть у каждого», – сказала Гончаренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoДмитрий Алиев
мужское катание
Михаил Терновский
Инна Гончаренко
logoМарк Кондратюк
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