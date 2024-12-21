Софья Акатьева: «Получила замечательные эмоции от проката. Рисковать было нельзя, поэтому немного поменяли контент»

Софья Акатьева рассказала, почему упростила контент в произвольной программе.

Фигуристка чисто исполнила произвольную без ультра-си и лидирует после двух разминок на чемпионате России в Омске.

«Замечательные эмоции я получила от этого проката. С тренерами после разминки мы посоветовались по поводу контента, потому что нужен был чистый прокат – уверенный и спокойный. Рисковать было нельзя. Поэтому мы немного поменяли его.

В целом я была довольна спокойна во время проката, но вообще присутствовало волнение от осознания, что это чемпионат России, главный старт сезона. Это немного подстегивало. Хотелось показать чистое катание, доставить удовольствие зрителям и судьям. Надеюсь, что у меня получилось. Спасибо большое всем.

После короткой я просто была расстроена, потому что мне хотелось показать то, что я уверенно делаю на тренировках, в чем не сомневаюсь. А выходя на старт, начинаю сомневаться и из-за банального волнения ничего не получается. А сегодня старалась отключиться от этих мыслей.

Конечно, тренеры очень помогли тем, что разгрузили программу, чтобы я могла получить удовольствие от этого проката и все сделать», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.