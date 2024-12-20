13

Медведева о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026: «Пусть это не станет очередной ложной надеждой. Критерии жестковаты»

Евгения Медведева назвала жесткими критерии допуска россиян на отбор к Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

– Конечно, мы все рады. Это отличная новость, особенно для ребят, которые сейчас находятся в Омске [на чемпионате России]. Это суперская и мотивационная новость, на которую страшно дышать, потому что столько вбросов, фейков, ложных надежд было подарено нашим спортсменам.

Сначала «да-да», потом «а вот и нет, есть нюансы». Мы, конечно, вас допускаем, но это только мы вас допускаем, а они вас не допускают, поэтому вы не можете выступать. Хочется, чтобы все сложилось так, как это сейчас выглядит, чтобы наших спортсменов выпустили. Мы все этого желаем. Пусть так оно и будет, а не станет очередной ложной надеждой.

– Некоторые говорят, что критерии все-таки жестковаты.

– Критерии жестковаты, поэтому я так и говорю: пусть это не будет очередной ложной надеждой и пусть все получится, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

«Так делать нельзя». Наша фигурка узнала о допуске на Олимпиаду – и растерялась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoISU
logoОлимпиада-2026
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
265сегодня, 17:20
Камила Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду-2026 из-за сроков дисквалификации
134сегодня, 15:02
Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»
1731 октября, 08:30
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами
42сегодня, 17:36
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова, Муравьева выступят с произвольными программами
26сегодня, 17:24
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Российские фигуристы – на Олимпиаде-2026: что важно знать? Спецвыпуск
сегодня, 17:15
«Это просто здорово, глоток свежего воздуха для всех нас. Мы уже счастливы безмерно». Буянова о допуске к отбору на Олимпиаду-2026
24сегодня, 16:59
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Я рад за них. Пусть и в нейтральном статусе – никто не скажет, что это американцы»
4сегодня, 16:57
Васильев о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Рано утверждать, что лед тронулся. Хорошо, что дошло до зимних видов спорта»
1сегодня, 16:50
Роднина о допуске: «Весь спорт страдает от нашего отсутствия. Сначала запретили нам участвовать, теперь поэтапно, без лишних эмоций возвращают»
12сегодня, 16:44
МОК о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Игры-2024 продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. На этом будут основаны Игры-2026»
34сегодня, 16:34
Елена Вайцеховская: «Наиболее спорным решением ISU по допуску мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те, кто будет добывать путевки в Милан»
50сегодня, 16:08
Бутырская о допуске фигуристов: «Нужно пользоваться ситуацией и выступать. Недавно пловцы, которые съездили на чемпионат мира, произвели фурор»
4сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
1сегодня, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
2сегодня, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
3сегодня, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
1сегодня, 13:18
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
1сегодня, 13:11
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
сегодня, 13:05
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
3сегодня, 12:43
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
сегодня, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
14сегодня, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2сегодня, 10:56
Рекомендуем