Анна Анцелиович об отклонении апелляции Валиевой в Верховном суде Швейцарии: «Больше сторона Камилы ничего сделать не может»

Юрист Анна Анцелиович высказалась об отклоненной апелляции Валиевой.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации.

«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может. После того, как федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрел это дело, то что-то еще из практических шагов нельзя сделать.

Да, кто-то ссылается на Европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений.

А так нет, больше нечего сделать, это окончательное решение», — сказала Анцелиович.