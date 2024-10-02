Анна Анцелиович об отклонении апелляции Валиевой в Верховном суде Швейцарии: «Больше сторона Камилы ничего сделать не может»
Юрист Анна Анцелиович высказалась об отклоненной апелляции Валиевой.
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации.
«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может. После того, как федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрел это дело, то что-то еще из практических шагов нельзя сделать.
Да, кто-то ссылается на Европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений.
А так нет, больше нечего сделать, это окончательное решение», — сказала Анцелиович.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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