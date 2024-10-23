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Шветский о деле Валиевой: «Расчет был на волну пропаганды от «борца с допингом» Зеппельта, которую с радостью подхватили более 40 СМИ и развили в цунами»

Врач Филипп Шветский заявил, что у Валиевой не было мотива применять допинг.

Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о допинге у Камилы Валиевой. Фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. 

«В этой истории сразу появились три фамилии. Остальные мелькали, как декорации. Первое действующее лицо – сама спортсменка Камила Валиева. Второе – ее тренер Этери Тутберидзе. И я, Филипп Шветский, как врач сборной команды России. 

В этом спектакле нас всех объединяло только одно: у нас не было мотива использовать запрещенные препараты!

Валиева? Она была лидером мирового катания, и было бы настоящим самоубийством использовать запрещенное неэффективное вещество, зная о предстоящей неминуемой допинг-пробе после соревнований. Камила всегда проверяла у специалистов и в интернет-приложениях легальность всего, что принимала, в том числе и у меня.

Этери Тутберидзе? Я полагаю, все знают о ее ситуации, которая исключает вообще прием лекарственных препаратов, несущих побочные эффекты и осложнения, особенно детям.

Филипп Шветский, замазанный в допинге «врач-рецидивист»? Расчет был на волну пропаганды от «борца с допингом» Хайо Зеппельта, которую с радостью подхватили более 40 СМИ и развили ее в цунами, утопившем меня без шансов на спасение.

И результат достигнут. Есть преступление, есть инструмент», – написал Шветский в открытом письме, текст которого приводит «Советский спорт».

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
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logoОлимпиада-2022
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoХайо Зеппельт
Филипп Шветский
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