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Бриан Жубер: «Российские фигуристы должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, как любая другая страна»

Бриан Жубер поддержал возвращение российских фигуристов на международные старты.

«Я рад, что россияне возвращаются на соревнования под эгидой ISU.

Но они должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, чтобы получить больше квот, как и любая другая страна», – рассказал чемпион мира по фигурному катанию.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoБриан Жубер
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