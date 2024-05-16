Бриан Жубер о недопуске российских фигуристов: «Мне очень жаль их. С ними любой турнир выглядит конкурентоспособнее»

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Чемпион мира Бриан Жубер выразил сожаление из-за недопуска российских фигуристов.

С 2022 года россияне не выступают на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– У тебя остались друзья в России? С кем из российских фигуристов поддерживаешь общение?

– Я до сих пор общаюсь с русскими спортсменами. Во времена карьеры фигуриста был близок с Алексеем Ягудиным, дружил с Евгением Плющенко, Сергеем Вороновым. Также у меня остались поклонники в России, они пишут, поддерживают меня. Русская аудитория мне всегда нравилась.

– Как ты отреагировал на отстранение россиян от международных турниров? Упал ли уровень фигурного катания без русских?

– Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир, особенно чемпионат Европы, выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания.

– Назови трех лучших одиночников в истории фигурного катания.

– Какой сложный вопрос… Алексей Ягудин, Юдзуру Ханю и Илья Малинин. Также мне нравилось наблюдать за катанием Дайсуке Такахаси, Дениса Тена, Джейсона Брауна, Евгения Плющенко.

– Плющенко или Ягудин? Главный вопрос российского фигурного катания.

– Они оба потрясающие! – сказал французский тренер и чемпион мира 2007 года Жубер.

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5 комментариев
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Конечно, должны участвовать все, кто смог отобраться. И, естественно, что без наших и конкуренции, и красоты, и зрелищности, и зрительского интереса намного меньше.
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ну зато у остальных шансы появились в кастрированной олимпиаде или ЧМ взять золото
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