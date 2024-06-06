Алексей Ягудин: «Не верю, что Жубер был жесток со своими учениками. В мире идет тенденция, когда на ученика ни в коем случае нельзя давить»

Ягудин заявил, что не верит в жестокое обращение Бриана Жубера с учениками.

Жубер – чемпион мира 2007 года по фигурному катанию из Франции. В 2023-м его отстранили от тренерской работы из-за неподобающего поведения в отношении учеников, но по итогам апелляции Федерация ледовых видов спорта страны решила не применять санкции.

«Жубер – воспитанник как французской, так и российской школы. У него было много наставников, в том числе Татьяна Тарасова. Но я не верю, что он был жесток со своими учениками.

В мире идет тенденция, когда на ученика ни в коем случае нельзя давить. Лично я, когда тренировал в Штатах, убирал руки за спину, (чтобы не было никаких недопониманий).

Я считаю, что воспитание было более корректным и правильным в Советском Союзе. Есть тренер, он и направляет своего ученика. Все четко, достаточно жестко.

Сейчас же ученики заявляют: «Все, мы устали». И тренеры отвечают: «Хорошо, тогда мы тебя трогать не будем». У молодежи появилось больше свободы, но, к сожалению, она не работает, если мы говорим про спорт высоких достижений», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.

Жубер об отстранении от тренерской работы: «Сказали, что я был слишком грубым с детьми. Некоторые родители хотели разрушить мою карьеру»