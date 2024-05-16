Бриан Жубер: «Вспоминаю работу с Татьяной Тарасовой. Поддерживаю ли общение с ней? Нет, боюсь потревожить»

Теги Бриан Жубер Татьяна Тарасова Николай Морозов Алексей Ягудин сборная России сборная Франции Фигурное катание

Французский фигурист поделился воспоминаниями о работе с Татьяной Тарасовой.

Чемпион мира 2007 года Бриан Жубер в ходе карьеры сотрудничал с российскими специалистами, в том числе с Тарасовой. Спортсмен завершил выступления в 2014-м.

– Какие программы были твоими любимыми?

– «Матрица», в этом образе я чувствовал себя очень уверенно. Люблю «Джеймса Бонда» и «Гладиатора».

Я любил постановки Николая Морозова. Он лучший хореограф. Он может найти подходящий образ для любого фигуриста. А еще я вспоминаю работу с Татьяной Тарасовой.

– Ты поддерживаешь отношения с Татьяной Анатольевной?

– Нет, боюсь ее потревожить.

– Уверена, она будет рада тебя слышать. Как вы общались? Насколько я знаю, она плохо владеет английским.

– Нам помогал Леша Ягудин. Он тренировался с нами и переводил какие-то вещи.

– С Ягудиным тоже не общаешься сейчас?

– Нет. Какое-то время назад я поменял номер телефона и потерял все контакты, – сказал Жубер.

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4 комментария
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Да Татьяна Анатольевна сама кого хочешь потревожит, да так что мало не покажется...
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Зато наши журналисты не боятся потревожить ТАТ, звонят по любому поводу.
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Ответ Дмитрий Грачев
Потерял,поменял,забыл и вычеркнул из жизни как ненужных больше .Вот он-истиный Жубер!
Так это и в обратную сторону работает. Значит и Ягудину с Тарасовой общение с Жубером не нужно было.
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