Бриан Жубер: «Вспоминаю работу с Татьяной Тарасовой. Поддерживаю ли общение с ней? Нет, боюсь потревожить»

Французский фигурист поделился воспоминаниями о работе с Татьяной Тарасовой.

Чемпион мира 2007 года Бриан Жубер в ходе карьеры сотрудничал с российскими специалистами, в том числе с Тарасовой. Спортсмен завершил выступления в 2014-м.

– Какие программы были твоими любимыми?

– «Матрица», в этом образе я чувствовал себя очень уверенно. Люблю «Джеймса Бонда» и «Гладиатора».

Я любил постановки Николая Морозова. Он лучший хореограф. Он может найти подходящий образ для любого фигуриста. А еще я вспоминаю работу с Татьяной Тарасовой.

– Ты поддерживаешь отношения с Татьяной Анатольевной?

– Нет, боюсь ее потревожить.

– Уверена, она будет рада тебя слышать. Как вы общались? Насколько я знаю, она плохо владеет английским.

– Нам помогал Леша Ягудин. Он тренировался с нами и переводил какие-то вещи.

– С Ягудиным тоже не общаешься сейчас?

– Нет. Какое-то время назад я поменял номер телефона и потерял все контакты, – сказал Жубер.