Анна Фролова: «Не совсем получилось выложиться в эмоциональном плане, больше концентрировалась на элементах»
Анна Фролова назвала рабочим прокатом выступление в короткой программе на ЧР.
За выступление фигуристка получила 75,01 балла.
— Спокойный рабочий прокат, не совсем получилось выложиться в эмоциональном плане, больше концентрировалась на элементах. Надо выйти без лишних мыслей и тревог на произвольную.
— Допуск, как отнеслись?
— Меня эта новость поставила в ступор, была в смятении. Долго этого ждали. Сообщили бы за неделю до ЧР, было бы лучше. За несколько часов до короткой я старалась об этом не думать, — сказала Фролова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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