Анна Фролова: «Не совсем получилось выложиться в эмоциональном плане, больше концентрировалась на элементах»

Анна Фролова назвала рабочим прокатом выступление в короткой программе на ЧР.

За выступление фигуристка получила 75,01 балла.

— Спокойный рабочий прокат, не совсем получилось выложиться в эмоциональном плане, больше концентрировалась на элементах. Надо выйти без лишних мыслей и тревог на произвольную.

— Допуск, как отнеслись?

— Меня эта новость поставила в ступор, была в смятении. Долго этого ждали. Сообщили бы за неделю до ЧР, было бы лучше. За несколько часов до короткой я старалась об этом не думать, — сказала Фролова .