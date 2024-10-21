Татьяна Тарасова: «Понятно, что к олимпийскому году нас допустят. В этом нет никаких сомнений»
Тарасова уверена, что российских фигуристов допустят к международным стартам.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне.
«ISU может допустить нас к соревнованиям? Отношусь к этому так, что нас должны были раньше вернуть. А так, понятно, что к олимпийскому году они нас допустят. В этом нет никаких сомнений.
Как оценить нашу готовность к возвращению? Почему это мы не готовы? По нашим соревнованиям можно говорить, что готовы», — сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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