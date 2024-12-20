Тарасова о Кагановской и Некрасове: «Если две пары поедут на Олимпиаду, то в числе двух будут эти ребята. Они еще вырастут за полтора года»
Тарасова оценила олимпийские перспективы Кагановской и Некрасова в танцах.
Сегодня дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова занял четвертое место на чемпионате России в Омске (202,76 балла).
«Интересно. Во-первых, очень технично – весь танец. Большая скорость, скорость набрана не просто беговыми, а именно элементами. Интереснейшие вращения, не одно.
Мне понравилось. Я не знаю, сколько пар у нас поедет на Олимпийские игры. Думаю, что технический комитет ISU хочет, чтобы одна пара поехала. Ничего не можем сделать. Но, может быть, две?
Я думаю, что если две, то в числе двух будут эти ребята. Потому что они еще вырастут за полтора года», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в эфире Первого канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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