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Тарасова о Кагановской и Некрасове: «Если две пары поедут на Олимпиаду, то в числе двух будут эти ребята. Они еще вырастут за полтора года»

Тарасова оценила олимпийские перспективы Кагановской и Некрасова в танцах.

Сегодня дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова занял четвертое место на чемпионате России в Омске (202,76 балла).

«Интересно. Во-первых, очень технично – весь танец. Большая скорость, скорость набрана не просто беговыми, а именно элементами. Интереснейшие вращения, не одно.

Мне понравилось. Я не знаю, сколько пар у нас поедет на Олимпийские игры. Думаю, что технический комитет ISU хочет, чтобы одна пара поехала. Ничего не можем сделать. Но, может быть, две?

Я думаю, что если две, то в числе двух будут эти ребята. Потому что они еще вырастут за полтора года», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в эфире Первого канала.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoТатьяна Тарасова
logoВасилиса Кагановская
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