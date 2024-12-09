Татьяна Тарасова: «Конечно, верится, что наших фигуристов допустят до Олимпиады-2026. Почему нет? Дальше уже нельзя терпеть»
Тарасова считает, что российские фигуристы будут допущены к Олимпийским играм.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026.
«Конечно, верится, что наших фигуристов допустят до Олимпиады-2026. Почему нет? Дальше уже нельзя терпеть. Они дисквалифицировали нас не на всю жизнь.
Только мы должны были в каждом виде выступать по три человека, а будем — по одному. Конечно, все лучше, чем не выступать совсем», — сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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