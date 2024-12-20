Елена Радионова: «Наше фигурное катание на очень высоком уровне, и я уверена, что к следующей Олимпиаде будет еще выше»

Елена Радионова считает, что уровень российских фигуристов станет выше перед ОИ.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Российское фигурное катание на таком уровне, что сейчас мы имели бы первые места почти во всех видах. В тройке точно были бы. Наше фигурное катание на очень высоком уровне, и я уверена, что к следующей Олимпиаде будет еще выше», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова .

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много