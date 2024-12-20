Леонова о допуске фигуристов: «Нам дают какой-то непонятный шанс в нейтральном статусе. Вопрос в том, как именно это будет происходить»

Алена Леонова скептически оценила критерии допуска российских фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Нам дают какой-то непонятный шанс в нейтральном статусе. Какая реакция у меня? Хорошо, здорово… Но ребята много пропустили! Понятно, что наши спортсмены будут бороться за этот шанс попасть на Олимпиаду, но можно ли в целом считать это какой-либо победой? Может быть.

Просто мы уже настолько сильно откатились назад в этом плане, пропустив столько времени… Вопрос в том, как именно это будет происходить и сколько спортсменов от нашей страны смогут поехать на Олимпиаду, да и на каких конкретно условиях», – сказала серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Леонова .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много