  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Леонова о допуске фигуристов: «Нам дают какой-то непонятный шанс в нейтральном статусе. Вопрос в том, как именно это будет происходить»
1

Леонова о допуске фигуристов: «Нам дают какой-то непонятный шанс в нейтральном статусе. Вопрос в том, как именно это будет происходить»

Алена Леонова скептически оценила критерии допуска российских фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Нам дают какой-то непонятный шанс в нейтральном статусе. Какая реакция у меня? Хорошо, здорово… Но ребята много пропустили! Понятно, что наши спортсмены будут бороться за этот шанс попасть на Олимпиаду, но можно ли в целом считать это какой-либо победой? Может быть.

Просто мы уже настолько сильно откатились назад в этом плане, пропустив столько времени… Вопрос в том, как именно это будет происходить и сколько спортсменов от нашей страны смогут поехать на Олимпиаду, да и на каких конкретно условиях», – сказала серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Леонова.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoISU
logoАлена Леонова
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Фролова лидирует после первой разминки, Петросян, Горбачева, Акатьева выступят с короткими программами
75811 минут назадLive
«Это не полноценный допуск. Выглядит как небольшое издевательство». Бетина Попова о критериях ISU
216 минут назад
Козловский о допуске: «Справедливым назвать его не могу. В этих условиях останутся за бортом те, кто заслуживают быть на Играх»
1826 минут назад
Елена Радионова: «Наше фигурное катание на очень высоком уровне, и я уверена, что к следующей Олимпиаде будет еще выше»
129 минут назад
Александр Галлямов: «Давно ждали новость о допуске на Олимпиаду. Хотим и мечтаем с Настей Мишиной поехать на отборочный турнир, но решать не нам»
934 минуты назад
Дмитрий Козловский: «Мы ожидали большего от себя. Это наш худший чемпионат России за те девять, в которых мы приняли участие»
1339 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Победа на чемпионате России в этом году будет звонком к тому, что спортсмены начали путь к олимпийской мечте»
251 минуту назад
Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России. Больше титулов ЧР только у двух пар
1151 минуту назад
Роднина о допуске фигуристов: «Это показатель того, что медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту»
456 минут назад
«Хорошо, что мы вторые, спасибо и на этом» – «Прокат забудется, место останется». Бойкова и Козловский о чемпионате России
51сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
8 минут назад
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
114 минут назад
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
21 минуту назад
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
243 минуты назад
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
сегодня, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
5сегодня, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2сегодня, 10:56
Щербакова из танцев на льду: «Чувствую себя средненько, падение сказалось, сильно болит все тело. Думала, будет лучше, но стало хуже»
7сегодня, 10:55
Екатерина Рыбакова: «Произвольный танец был шикарным, полностью довольны»
сегодня, 09:08
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами
6вчера, 19:07
Рекомендуем