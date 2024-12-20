Козловский о допуске: «Справедливым назвать его не могу. В этих условиях останутся за бортом те, кто заслуживают быть на Играх»
Бойкова: Все давно ждали, все очень рады этому событию. Обидно, что статус нейтральный, а квота одна. В чем прикол? Может, тогда дать три квоты, флага‑то нет.
Козловский: Это положительная динамика, наступает оттепель. Но в полной мере справедливым допуск назвать не могу. У нас не самые лидирующие позиции с точки зрения выступления, но даже в этих условиях останутся за бортом те, кто заслуживают быть на Играх.
Например, Щербакова была третьей на чемпионате России, когда победила на ОИ, Тарасова – Морозов, которые, я считаю, выиграли Олимпиаду, — тоже. Это не в полной мере честно к нашему труду.
Искренне надеюсь, что те атлеты, которые получат право и честь заработать квоту, сделают все возможное, чтобы доказать, что отстранение несправедливое, так как убрали сильнейших. Искренне верю, что будем бороться за победу минимум в двух видах: пары и женщины.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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