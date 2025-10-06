Щербакова и Гончаров о ритм-танце: «Есть вариант с заменой слов «сука любовь» на «это любовь». Мы еще обсудим, покатаемся под два варианта»

Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, как выбрали музыку для ритм-танца.

Танцевальный дуэт исполняет программу под песни «Туда» и «Сука Любовь» Михея и Джуманджи.

– Обе ваши программы поставлены под русскоязычную музыку. Как пришли к такому решению? Это было на фоне успеха ритм-танца прошлого сезона?

Щербакова: Нет, я бы сказала, что изначально мы думали поставить что-то под иностранную музыку. Даже не слушали русскоязычные альбомы, потому что понимали, что нужно выступать на контрасте. В том сезоне мы уже удивляли русскоязычной музыкой, а в этом году хотели поразить зарубежной, но ничего нам не приглянулось.

Гончаров: Не нашли для себя то, что искали.

Щербакова: Мы очень долго думали и искали варианты до последнего момента. Из-за этого постановка ритм-танца отложилась до лета, хотя обычно мы стараемся подготовить программу весной, до отпуска. И вот однажды Сергей Сергеевич [Плишкин] включил нам композицию Михея.

Гончаров: Да, и эта музыка показалась нам интересной, прикольной. Нам понравилось, но мы еще долго были в раздумьях. Продолжали что-то искать, в том числе и зарубежное, потом сошлись на том, что нам нравится Михей. А музыку на произвольный танец нашли, когда сидели в аэропорту в Красноярске. Сергей Сергеевич нам ее показал, мы подумали: «Ну да, прикольно».

Щербакова: Эта музыка очень зацепила: и со смыслом, и глубоко. Нам показалось, что подходит нам обоим. И как-то все быстро! Мы и тренеры сошлись на этом варианте.



Гончаров: Все сейчас катаются в России, у нас нет международных стартов, поэтому почему бы и не попробовать.

Щербакова: Да, тем более пока есть такая возможность. На зарубежные старты уже сложнее будет выбрать русскоязычную музыку. А сейчас можно пользоваться возможностью, пока она есть.

– В день ритм-танца вы говорили, что будете еще общаться со специалистами, исполнять программу со словом «сука» или без него. Какой в итоге была обратная связь от судей?

Гончаров: Специалистам очень понравилась наша музыка.

Щербакова: Да, они оценили музыку без слова.

Гончаров: Мы прислушаемся и, скорее всего, будем действовать согласно их рекомендациям. В любом случае у нас еще есть вариант с заменой этого слова.

– На какое?

Гончаров: «Это любовь». У нас были прекрасные помощники, которые очень старались это сделать, нашли это слово в треке, зачистили от всего лишнего, убрали слово «сука», вставили «это» и сделали переход. Я думаю, мы попробуем и этот вариант.

Щербакова: Мы еще на своем катке обсудим, покатаемся под два варианта и придем к решению.

