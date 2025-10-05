  • Спортс
Алина Загитова: «Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам»

Алина Загитова поделилась воспоминаниями о комментаторе Александре Гришине.

Гришин погиб 5 августа 2025 года. Сегодня в Москве прошел вечер его памяти с участием российских фигуристов. 

«Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Он умел создавать вокруг себя атмосферу тепла, вдохновлять и поддерживать. Его голос был особенным — настоящим голосом фигурного катания, таким родным и знакомым для всех, кто любит этот вид спорта.

Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам, глубоким пониманием и неподдельными эмоциями. Он умел передать всю красоту, драму и силу момента — именно поэтому его голос стал частью истории фигурного катания.

Он останется в памяти не только как профессионал высочайшего уровня, но и как человек с огромным сердцем, добротой и любовью к тому, что делал.

Таких людей невозможно забыть», – написала Загитова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
