  • Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Классно, что Сизерон вернулся, мы скучали по нему. Его механика движения, пластика – неповторимые»
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Классно, что Сизерон вернулся, мы скучали по нему. Его механика движения, пластика – неповторимые»

Анна Щербакова и Егор Гончаров оценили возвращение Гийома Сизерона в спорт.

Олимпийский чемпион Сизерон возобновил карьеру и с этого сезона выступает в дуэте с новой партнершей – канадкой Лоранс Фурнье-Бодри.

– Как оцениваете возвращение Сизерона и других спортсменов, которые уже завершали карьеру?

Гончаров: Классно, мы скучали по нему.

Щербакова: На самом деле, нас восхищают такие люди, которым хватает сил, энергии, здоровья: чтобы сначала пройти такой большой путь в спорте, выиграть Олимпиаду, а потом вернуться. Это нелегко! Спорт – это вообще очень сложная вещь в плане здоровья. И нас удивляют те же Чок и Бейтс, сколько им уже? 36-37?

Гончаров: Да в целом там такой состав был на чемпионате мира – много великовозрастных фигуристов, которые находят в себе силы, мотивацию, чтобы двигаться, еще раз начинать все заново.

Щербакова: Даже не мотивацию, а здоровье.

Гончаров: Да, и здоровье в том числе, это удивляет. Но такое уже не в первый раз происходит. Помню, когда-то и Скотт Мойр возвращался. Люди берут паузу, переосмысливают, находят где-то силы.

Щербакова: Поправляют здоровье.

Гончаров: Потом начинают скучать и возвращаются – это круто!

– А если оценивать их программу и форму?

Гончаров: Это лишь начало сезона, первый этап их подготовки. Но в целом – интересные программы, особенно произвольная.

Щербакова: Нам запомнилась дорожка на одной ноге, несколько раз пересмотрели!

Гончаров: Да, очень классно. Ну и механика движения, его пластика – они неповторимые!

Щербакова: Он на самом деле очень талантливый фигурист. К такой пластике нужно стремиться!

– Очень много говорим про Гийома, а что на счет партнерши? Не было ощущений, что здесь не хватает Габриэлы [Пападакис]?

Гончаров: Возможно, мы просто привыкли к Габриэле.

Щербакова: Каждому свое.

Гончаров: В этот раз хотелось смотреть на него, он как-то перехватывал внимание, а она соответствовала ему, наверное.

Щербакова: Но в этой паре нас обоих больше цепляет Гийом.

Камбэк года в фигурном катании – но почему Сизерона встретили враждебно?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoГийом Сизерон
танцы на льду
Егор Гончаров
Анна Щербакова (танцы)
logoсборная России
logoсборная Франции
logoГабриэла Пападакис
Лоранс Фурнье-Бодри
