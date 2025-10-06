Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Классно, что Сизерон вернулся, мы скучали по нему. Его механика движения, пластика – неповторимые»
Олимпийский чемпион Сизерон возобновил карьеру и с этого сезона выступает в дуэте с новой партнершей – канадкой Лоранс Фурнье-Бодри.
– Как оцениваете возвращение Сизерона и других спортсменов, которые уже завершали карьеру?
Гончаров: Классно, мы скучали по нему.
Щербакова: На самом деле, нас восхищают такие люди, которым хватает сил, энергии, здоровья: чтобы сначала пройти такой большой путь в спорте, выиграть Олимпиаду, а потом вернуться. Это нелегко! Спорт – это вообще очень сложная вещь в плане здоровья. И нас удивляют те же Чок и Бейтс, сколько им уже? 36-37?
Гончаров: Да в целом там такой состав был на чемпионате мира – много великовозрастных фигуристов, которые находят в себе силы, мотивацию, чтобы двигаться, еще раз начинать все заново.
Щербакова: Даже не мотивацию, а здоровье.
Гончаров: Да, и здоровье в том числе, это удивляет. Но такое уже не в первый раз происходит. Помню, когда-то и Скотт Мойр возвращался. Люди берут паузу, переосмысливают, находят где-то силы.
Щербакова: Поправляют здоровье.
Гончаров: Потом начинают скучать и возвращаются – это круто!
– А если оценивать их программу и форму?
Гончаров: Это лишь начало сезона, первый этап их подготовки. Но в целом – интересные программы, особенно произвольная.
Щербакова: Нам запомнилась дорожка на одной ноге, несколько раз пересмотрели!
Гончаров: Да, очень классно. Ну и механика движения, его пластика – они неповторимые!
Щербакова: Он на самом деле очень талантливый фигурист. К такой пластике нужно стремиться!
– Очень много говорим про Гийома, а что на счет партнерши? Не было ощущений, что здесь не хватает Габриэлы [Пападакис]?
Гончаров: Возможно, мы просто привыкли к Габриэле.
Щербакова: Каждому свое.
Гончаров: В этот раз хотелось смотреть на него, он как-то перехватывал внимание, а она соответствовала ему, наверное.
Щербакова: Но в этой паре нас обоих больше цепляет Гийом.
