Дмитрий Козловский: «Мы ожидали большего от себя. Это наш худший чемпионат России за те девять, в которых мы приняли участие»

Козловский назвал худшим в карьере выступление на чемпионате России в Омске.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли на турнире второе место, допустив ошибки в обеих программах. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Эмоции смешанные. Есть удовлетворение, что ЧР подошел к концу. Последняя произвольная в году была выполнена не лучшим образом.

Что душой кривить, мы ожидали большего от себя. Это наш худший чемпионат России за те девять, в которых мы приняли участие.

Да, у нас не получилось навязать борьбу первому месту, но это спорт. Так сложилось», — сказал Козловский.