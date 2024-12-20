Дмитрий Козловский: «Мы ожидали большего от себя. Это наш худший чемпионат России за те девять, в которых мы приняли участие»
Козловский назвал худшим в карьере выступление на чемпионате России в Омске.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли на турнире второе место, допустив ошибки в обеих программах. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Эмоции смешанные. Есть удовлетворение, что ЧР подошел к концу. Последняя произвольная в году была выполнена не лучшим образом.
Что душой кривить, мы ожидали большего от себя. Это наш худший чемпионат России за те девять, в которых мы приняли участие.
Да, у нас не получилось навязать борьбу первому месту, но это спорт. Так сложилось», — сказал Козловский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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