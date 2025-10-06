Александра Трусова: «Мише два месяца, и он очень сильно вырос. Кажется, все больше осознает, что происходит вокруг»
6 августа у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился первенец – сын Михаил.
«Мише 2 месяца! И он очень сильно вырос. Он улыбается в ответ на улыбку, иногда даже отвечает на «агу». Вообще, очень любит «разговаривать», много разных историй от него уже услышали.
Он внимательно смотрит в глаза и, кажется, все больше осознает, что происходит вокруг. По крайней мере, кто тут мама, а кто папа – он точно разобрался. Голову держит все увереннее, пытается ползти, пока только ногами дрыгает, но старается изо всех сил.
А еще Миша начал засыпать сам – без укачивания! Это, честно, победа. Всего несколько дней, но я уже очень рада.
Ну а собаки... Они просто обожают Мишу, постоянно норовят облизать ему ручки и ножки. Целовать, конечно, не разрешаем, но видно, что любовь у них настоящая», – написала фигуристка в телеграм-канале.
