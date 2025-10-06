0

Александра Трусова: «Мише два месяца, и он очень сильно вырос. Кажется, все больше осознает, что происходит вокруг»

Александра Трусова рассказала, как растет ее сын.

6 августа у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился первенец – сын Михаил.

«Мише 2 месяца! И он очень сильно вырос. Он улыбается в ответ на улыбку, иногда даже отвечает на «агу». Вообще, очень любит «разговаривать», много разных историй от него уже услышали.

Он внимательно смотрит в глаза и, кажется, все больше осознает, что происходит вокруг. По крайней мере, кто тут мама, а кто папа – он точно разобрался. Голову держит все увереннее, пытается ползти, пока только ногами дрыгает, но старается изо всех сил.

А еще Миша начал засыпать сам – без укачивания! Это, честно, победа. Всего несколько дней, но я уже очень рада.

Ну а собаки... Они просто обожают Мишу, постоянно норовят облизать ему ручки и ножки. Целовать, конечно, не разрешаем, но видно, что любовь у них настоящая», – написала фигуристка в телеграм-канале.

«Кесарево не хочется – мне через месяц выступать». Трусова детально рассказала о родах – с видео

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
logoсборная России
logoМакар Игнатов
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
