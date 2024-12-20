Дарио Чиризано: «Довольны прокатом, рады. Было нелегко, но мы справились»

Пасечник и Чиризано довольны выступлением на чемпионате России.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали пятыми в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире в Омске.

Чиризано: Довольны прокатом, рады. Было нелегко, но мы справились. В одном моменте я не взял ногу Лизы, решил разнообразия добавить.

— Этот турнир — шаг вперед для вас?

Пасечник: Да, проделали большую работу, улучшились. Результатом довольны, будем расти.

— Новости о допуске ISU, ваша реакция?

Чиризано: Здорово, что есть продвижения. Не может не радовать.

Пасечник: Есть шансы, что дальше будет больше, это радует.