Дарио Чиризано: «Довольны прокатом, рады. Было нелегко, но мы справились»
Пасечник и Чиризано довольны выступлением на чемпионате России.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали пятыми в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире в Омске.
Чиризано: Довольны прокатом, рады. Было нелегко, но мы справились. В одном моменте я не взял ногу Лизы, решил разнообразия добавить.
— Этот турнир — шаг вперед для вас?
Пасечник: Да, проделали большую работу, улучшились. Результатом довольны, будем расти.
— Новости о допуске ISU, ваша реакция?
Чиризано: Здорово, что есть продвижения. Не может не радовать.
Пасечник: Есть шансы, что дальше будет больше, это радует.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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