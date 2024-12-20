Кагановская о столкновении с Базиным: «Одновременно делали элементы, друг друга не видели и столкнулись. Побоялась, что задела ему коньком ногу, но обошлось»
Василиса Кагановская и Егор Базин столкнулась на разминке перед произвольным танцем на чемпионате России в Омске.
Кагановская и Максим Некрасов заняли на турнире четвертое место, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми.
Кагановская: Накопилась усталость, рады, что уходим в небольшой отпуск. Хочется всех поздравить с наступающим Новым годом.
Довольны чемпионатом России, получилось не как в наших мечтах, но это хорошее начало. Сегодня было лучше, чем вчера. Вчера был не самый удачный для нас день.
— Сбило столкновение на разминке?
Некрасов: Обычная ситуация при повороте, все нормально.
Кагановская: Одновременно делали элементы, друг друга не видели и столкнулись. Побоялась, что задела коньком ногу Базина, но обошлось. Со мной все в порядке, приземлилась, как на подушку.
— Как отреагировали на допуск ISU?
Кагановская: Рядом со мной приезжала Лиза Худайбердиева, она сильно обрадовалась, а я не слышала объявления. Это классно, но вряд ли это можно считать полноценным допуском.
— Планируете бороться за место?
Кагановская: Ну, конечно, всегда планируем. Когда хоть кто‑то из наших ребят там окажется, это можно будет считать успехом.
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