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Кагановская о столкновении с Базиным: «Одновременно делали элементы, друг друга не видели и столкнулись. Побоялась, что задела ему коньком ногу, но обошлось»

Кагановская заявила, что столкновение на разминке не сбило ее настрой.

Василиса Кагановская и Егор Базин столкнулась на разминке перед произвольным танцем на чемпионате России в Омске. 

Кагановская и Максим Некрасов заняли на турнире четвертое место, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми. 

Кагановская: Накопилась усталость, рады, что уходим в небольшой отпуск. Хочется всех поздравить с наступающим Новым годом.

Довольны чемпионатом России, получилось не как в наших мечтах, но это хорошее начало. Сегодня было лучше, чем вчера. Вчера был не самый удачный для нас день.

— Сбило столкновение на разминке?

Некрасов: Обычная ситуация при повороте, все нормально.

Кагановская: Одновременно делали элементы, друг друга не видели и столкнулись. Побоялась, что задела коньком ногу Базина, но обошлось. Со мной все в порядке, приземлилась, как на подушку.

— Как отреагировали на допуск ISU?

Кагановская: Рядом со мной приезжала Лиза Худайбердиева, она сильно обрадовалась, а я не слышала объявления. Это классно, но вряд ли это можно считать полноценным допуском.

— Планируете бороться за место?

Кагановская: Ну, конечно, всегда планируем. Когда хоть кто‑то из наших ребят там окажется, это можно будет считать успехом.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
logoсборная России
logoчемпионат России
танцы на льду
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