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Екатерина Рыбакова: «Произвольный танец был шикарным, полностью довольны»

Рыбакова и Махноносов подвели итоги выступления на чемпионате России в Омске.

Рыбакова: Произвольный танец был шикарным, полностью довольны.

— Как справлялись с давлением?

Махноносов: Есть множество методик, которые нарабатываем годами.

Рыбакова: Вместе катаемся уже шесть лет, надо просто успокоиться, выйти и доказать. Публика шикарная, спасибо нашим болельщикам за поддержку, мы ценим это.

— Это ваш дебютный чемпионат России.

Рыбакова: Очень рады, что дошли до этого уровня, будем двигаться только вперед.

— Как оцените первый взрослый сезон?

Рыбакова: Сделали все, что было в наших силах. Оцениваем очень хорошо. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Екатерина Рыбакова
танцы на льду
Иван Махноносов
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