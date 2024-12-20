Екатерина Рыбакова: «Произвольный танец был шикарным, полностью довольны»
Рыбакова и Махноносов подвели итоги выступления на чемпионате России в Омске.
Рыбакова: Произвольный танец был шикарным, полностью довольны.
— Как справлялись с давлением?
Махноносов: Есть множество методик, которые нарабатываем годами.
Рыбакова: Вместе катаемся уже шесть лет, надо просто успокоиться, выйти и доказать. Публика шикарная, спасибо нашим болельщикам за поддержку, мы ценим это.
— Это ваш дебютный чемпионат России.
Рыбакова: Очень рады, что дошли до этого уровня, будем двигаться только вперед.
— Как оцените первый взрослый сезон?
Рыбакова: Сделали все, что было в наших силах. Оцениваем очень хорошо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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