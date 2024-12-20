ISU не рассматривает допуск россиян до командных турниров на Олимпиаде-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает допуск россиян до командных турниров на Олимпиаде-2026.
Об этом говорится в документе на сайте ISU. Речь идет в том числе о командных соревнованиях по фигурному катанию и конькобежному спорту.
Сегодня ISU сообщил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде (в парах, танцах на льду, мужском и женском катании).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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