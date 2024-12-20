Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает допуск россиян до командных турниров на Олимпиаде-2026.

Об этом говорится в документе на сайте ISU. Речь идет в том числе о командных соревнованиях по фигурному катанию и конькобежному спорту.

Сегодня ISU сообщил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде (в парах, танцах на льду, мужском и женском катании).