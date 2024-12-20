ФФККР должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира и запасных в феврале 2025 года

ФФККР должна назвать участников квалификационного турнира в феврале 2025 года.

Об этом говорится в документе Международного союза конькобежцев (ISU ).

Российских фигуристов допустили к участию в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет в сентябре 2025 года.

В период с 1 по 25 февраля 2025-го Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать участников в каждом виде, а также определить по одному запасному на вид.

Россияне примут участие в квалификационном турнире в нейтральном статусе.