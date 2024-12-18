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Александр Коган: «Если мы проведем международные соревнования, мы можем встать под санкции, и наши спортсмены лишатся любой возможности соревноваться»

Александр Коган объяснил, почему Россия не может проводить международные турниры.

«Проведение международных соревнований на территории нашей страны пока ограничено решением совета ISU (Международного союза конькобежцев). Правила ISU очень консервативны. В них сказано – соревнования спортсменов из двух стран являются международными. Если мы проведем международные соревнования, мы можем встать под санкции, и наши спортсмены лишатся любой возможности соревноваться. Мы на это не пойдем.

Пока мы видим – все, что происходит, это летние виды спорта. Мы с завистью смотрим на них, при этом это вселяет определенный оптимизм. Что Олимпиада в Париже, что международные соревнования по борьбе, плаванию – мы видим, что спорт – это другая деятельность. Он объединяет людей, а не разъединяет. Идеи олимпизма никто не вычеркивал. Тот, кто лучше результат показал, тот и чемпион», – сказал гендиректор ФФККР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Александр Коган
ФФККР
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