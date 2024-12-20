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Павел Дрозд: «Довольны тем, как провели дебютный чемпионате России. Удалось справиться с гиперответственностью, цена ошибки очень велика»

Шичина и Дрозд считают, что справились с ответственностью на чемпионате России.

— Все получилось в произвольном танце?

Дрозд: Довольны тем, как провели дебютный чемпионате России. Удалось справиться с гиперответственностью, цена ошибки очень велика. Надо уметь это отвести на второй план, прожить танец, подарить его зрителям. Мы чувствовали друг друга, достойно откатались. Это далеко не предел и потолок, но мы катаемся всего чуть больше полугода, так что это достойный результат.

Большое спасибо всему нашему тренерскому штабу за каждодневную работу и тяжелый труд, он приносит результат. Верим, что так будет и дальше.

— Обидно было начинать первыми ритм‑танец?

Дрозд: Конечно, обидно. Первый номер имеет свою подоплеку, мало кто любит выступать первым.

— За что хотели бы похвалить друг друга?

Дрозд: Много могу хвалить Лизу. Она выкладывается каждый день, как и я, несмотря на болячки и прочее. Верим в совместный прогресс и результат. Для Лизы это дебютный чемпионат России, сказать, что она справилась достойно — это преуменьшить. В России соревнования проводят на самом высоком уровне в мире.

Шичина: Очень благодарю Пашу, он — мастер в плане настроя, поддержки. Умеет подобрать слова, которые помогают и заряжают. В каждом прокате чувствуется его взгляд, сила. За это огромное спасибо.

— Павел, вы выступаете в этом сезоне и как тренер в Санкт‑Петербурге. Как удается совмещать?

Дрозд: Разделяю роли спортсмена и тренера. Конечно, могу что‑то со стороны своего опыта подсказать Лизе, но только в плане организационных моментов, не как тренер.

В первую очередь я занимаюсь деятельностью хореографа‑постановщика, но мой приоритет в период соревнований — карьера спортсмена. При этом очень рад, что мне удается оказывать помощь своему любимому Санкт‑Петербургу.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoПавел Дрозд
logoсборная России
logoМатч ТВ
танцы на льду
logoчемпионат России
Елизавета Шичина
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