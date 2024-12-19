Дрозд о столкновении с Щербаковой и Гончаровым: «Мы с Егором оба пытались уйти, скорость не позволила разъехаться. Конечно, психологически это влияет»

Павел Дрозд высказался о столкновении на разминке с дуэтом Щербакова – Гончаров.

Дрозд и его партнерша Елизавета Шичина , а также Анна Щербакова после столкновения упали.

«Повлияло ли на прокат то, что случилось на разминке? Конечно, это влияет, потому что это неожиданность, мы с Егором оба пытались уйти, ситуация непредсказуемая.

Учитывая, что мы первые, нам еще меньше времени на разминку, и нужно отвести минуты полторы, чтобы прийти в себя... Надеюсь, что с Аней все в порядке, вроде как ей помогли встать, она продолжила кататься, Лизка отделалась малым испугом.

Я увидел Егора в последний момент, была очень большая скорость. Видно, что он пытался увести партнершу, и я Лизку. Просто скорость не позволила разъехаться.

Это и психологически влияет, никто не собирается выходить и наносить увечья друг другу. У тебя есть настрой и вдруг падение, это естественно сбивает ритм», – сказал фигурист.

Шичина и Дрозд столкнулись с Щербаковой и Гончаровым на разминке чемпионата России