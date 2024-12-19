Дрозд о столкновении с Щербаковой и Гончаровым: «Мы с Егором оба пытались уйти, скорость не позволила разъехаться. Конечно, психологически это влияет»
Дрозд и его партнерша Елизавета Шичина, а также Анна Щербакова после столкновения упали.
«Повлияло ли на прокат то, что случилось на разминке? Конечно, это влияет, потому что это неожиданность, мы с Егором оба пытались уйти, ситуация непредсказуемая.
Учитывая, что мы первые, нам еще меньше времени на разминку, и нужно отвести минуты полторы, чтобы прийти в себя... Надеюсь, что с Аней все в порядке, вроде как ей помогли встать, она продолжила кататься, Лизка отделалась малым испугом.
Я увидел Егора в последний момент, была очень большая скорость. Видно, что он пытался увести партнершу, и я Лизку. Просто скорость не позволила разъехаться.
Это и психологически влияет, никто не собирается выходить и наносить увечья друг другу. У тебя есть настрой и вдруг падение, это естественно сбивает ритм», – сказал фигурист.
Шичина и Дрозд столкнулись с Щербаковой и Гончаровым на разминке чемпионата России
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