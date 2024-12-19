Костнер об отстранении россиян: «С уважением стоит относиться и к тем, кто выступает на международных соревнованиях, и к тем, кто сейчас выступает только на национальном уровне»

Каролина Костнер высказалась об отстранении российских фигуристов.

«Сложилась уникальная ситуация, и я искренне считаю, что нам важно относиться с уважением к спортсменам, к их труду, к тому, сколько сил и времени они вкладывают в свою работу.

И с уважением стоит относиться и к тем, кто выступает на международных соревнованиях, и к тем, кто сейчас выступает только на национальном уровне», – сказала бронзовый призер Олимпиады-2014.